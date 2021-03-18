شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع أعمال لجنة معامل الاختبارات الالكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي أعضاء لجنة متابعة معامل الاختبارات الالكترونية، وذلك للوقوف على أخر التطورات ومراجعة إمكانيات الجامعة وتجهيزاتها في الأسبقية الأولى لتجهيزات مركز الاختبارات الالكترونية بالجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور على غويل عميد كلية الطب.

وأكد رئيس الجامعة على أن الجامعة بصدد تجهيز مبنى يسع 6 آلاف طالب وطالبة للاختبارات الالكترونية، وأبدى سعادته بزيارة هذه اللجنة.

وشدد على أهمية التحول الرقمي في تسريع وتيرة العمل في مختلف قطاعات الجامعة، كما أكد الدكتور أحمد حلمي مدير مركز التقويم بالجامعة على أن الجامعة أتمت نسبة 100% من التجهيزات المطلوبة منها لهذه الأسبقية، وأيضاً هناك حوالي 600 جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الانترنت، وذلك لأداء الاختبارات الالكترونية بالجامعة .

وأشار المهندس على فكري مدير مركز المعلومات بالجامعة، بأن اللجنة تتكون من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي وممثلين من الشركات المنفذة للمشروع الخاص بالاختبارات الالكترونية.