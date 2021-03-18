المنيا تسجل 102 إصابة جديدة بوباء كورونا

وجدد المحافظ اللواء أسامة القاضي تحذيراته من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات، مؤكدا استمرار الإجراءات الاحترازية والوقاية، وأعمال التعقيم والتطهير بجميع مناطق الخدمات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012