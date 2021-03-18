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المنيا تسجل 102 إصابة جديدة بوباء كورونا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائج تحاليل المسحات بالمعامل المركزية إصابة 102 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا، بينهم 70 % يتلقون العلاج منزلياً ، و30 % داخل مستشفيات العزل وحجر ملوي.

وجدد المحافظ اللواء أسامة القاضي تحذيراته من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات، مؤكدا استمرار الإجراءات الاحترازية والوقاية، وأعمال التعقيم والتطهير بجميع مناطق الخدمات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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