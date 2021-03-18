شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تسجل 102 إصابة جديدة بوباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت نتائج تحاليل المسحات بالمعامل المركزية إصابة 102 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا، بينهم 70 % يتلقون العلاج منزلياً ، و30 % داخل مستشفيات العزل وحجر ملوي.
وجدد المحافظ اللواء أسامة القاضي تحذيراته من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات، مؤكدا استمرار الإجراءات الاحترازية والوقاية، وأعمال التعقيم والتطهير بجميع مناطق الخدمات.
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