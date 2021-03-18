ندوة في البحيرة توصي بضرورة تحليل الأسمدة الزراعية لحماية البيئة من التلوث

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سيد عبد الرؤوف أستاذ الزراعة بجامعة دمنهور أهمية عمل التحاليل اللازمة للأسمدة لمعرفة مكوناتها، لحماية البيئة من التلوث، وشرح الدكتور عماد أبو كيلة الأستاذ بكلية الزراعة الفرق بين السماد العضوي الصناعي والسماد العادي وفائدته لحماية البيئة.

جاء ذلك خلال دورة ( حماية البيئة وتحليل الأسمدة ) والتي أقيمت بالتعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالبحيرة، برئاسة المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة، ومشروع التنمية الريفية، برئاسة المهندس علي جمال الدين، المدير التنفيذي للمشروع، بمشاركة 20 من المهندسين الزراعيين العاملين فى مديرية الزراعة بالبحيرة.

وشرح المهندس جابر عبد المطلب طرق عمل مكمورات الأسمدة العضوية، مؤكدًا دورها المهم فى الحفاظ على البيئة، وألقى المهندس رضا القصراوى، مدير المعامل بالمشروع، محاضرة شرح خلالها التحاليل التى يقدمها معمل تحليل التربة والأسمدة بالمشروع والأجهزة الخاصة به.

وافتتح المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة والمهندس على محمد جمال الدين المدير التنفيذى لمشروع التنمية الريفية، برنامجا وقاما بالتعريف بأهدافه، كما ألقى المهندس عماد عزت على نائب المدير التنفيذى و مدير التدريب بالمشروع محاضرة عن مشروع التنمية الريفية بين الحاضر والمستقبل ، وألقى الدكتور عاطف خضر محاضرة عن الاستخدام الأمثل للأسمدة لحماية البيئة ، وتحدث الدكتور محمود حلمى غزلان الاستاذ بكلية الزراعة بدمنهور عن الطرق المثلى للحفاظ على البيئة.

وألقت الدكتورة إيمان العرجاوى الأستاذة بكلية الزراعة جامعة دمنهور محاضرة عن تكنولوجيا التسميد والهدف من التحليلات لخلق بيئة نظيفة ، كما أقام المهندس وسيم مجدى حلقة نقاشية عما تمت دراسته فى الأسبوع الأول من الدورة ، وتحدث المهندس ياسر حمدى عن المكافحة الحيوية للحفاظ على البيئة ، كما تحدث المهندس رضا القصراوى عن كيفية حماية البيئة بإجراء التحليلات والنسب الخاصة بها .

حضر الندوة المهندس عماد عزت على نائب المدير التنفيذى لمشروع التنمية الريفية والمهندسة حنان عويس مدير التدريب بمديرية الزراعة والمحاسب حنان سمير رياض مدير الشئون المالية والإدارية بالمشروع وسحر صبحى رئيس قسم التدريب بالمشروع والمهندسة ولاء القاضى إخصائية تدريب بالمديرية.

ندوة فى البحيرة توصي بضرورة تحليل الأسمدة الزراعية لحماية البيئة من التلوث

ندوة فى البحيرة توصي بضرورة تحليل الأسمدة الزراعية لحماية البيئة من التلوث

ندوة فى البحيرة توصي بضرورة تحليل الأسمدة الزراعية لحماية البيئة من التلوث

ندوة فى البحيرة توصي بضرورة تحليل الأسمدة الزراعية لحماية البيئة من التلوث

ندوة فى البحيرة توصي بضرورة تحليل الأسمدة الزراعية لحماية البيئة من التلوث

ندوة فى البحيرة توصي بضرورة تحليل الأسمدة الزراعية لحماية البيئة من التلوث

ندوة فى البحيرة توصي بضرورة تحليل الأسمدة الزراعية لحماية البيئة من التلوث

ندوة فى البحيرة توصي بضرورة تحليل الأسمدة الزراعية لحماية البيئة من التلوث

ندوة فى البحيرة توصي بضرورة تحليل الأسمدة الزراعية لحماية البيئة من التلوث