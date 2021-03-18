شكرا لقرائتكم خبر عن «طلاب من أجل مصر» تكرم رئيس جامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي بتكريم الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها وبحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور كارم مهنا منسق الأنشطة الطلابية والدكتور احمد عبدالسلام عطيتو رائد عام الاسرة والدكتور محمد همام منسق الاسرة وعدد من الطالبات والطلاب .

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على أهمية مشاركة جميع طلاب الجامعة في الأنشطة المختلفة والجامعة تدعم وترعى كافة الأنشطة وتحرص على تنوعها .

كما أشار الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة ان هناك خطة طموحة للأنشطة الطلابية من خلال تكوين الفرق المختلفة في مختلف الأنشطة وتقديم كافة الدعم لهم للظهور بشكل يليق باسم الجامعة.