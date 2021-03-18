شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: توصيل الصرف الصحي لـ60% من القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انطلاق قطار التنمية بالمحافظة، خلال الفترة من عام 2014 – 2012، بقيمة 41 مليار جنية، في جميع قطاعات المشروعات، من أبرزها محور ملوي على النيل، وتطوير طريق الصعيد الغربي، والانتهاء من مستشفي الكبد والجهاز الهضمي، ومستشفيات سمالوط وملوي ودير مواس، ومحطات عملاقة لمياه الشرب، وأخري للصرف الصحي، والعديد من المشروعات الخدمية .

وقال «القاضي» الصعيد عامة، ومحافظ المنيا خاصة، تحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،والحكومية. خاصة وان عام 2021، سوف يشهد العديد من التحديات التي يتم انجازها .

وكشف «المحافظ» خلال جلسة حوار مجتمعي، لمبادرة تطوير الريف المصري، بمدينة مغاغة، وبمناسبة مرور 102 عاما، على احتفالات المحافظة، بعيدها الوطني، عن ارتفاع نسب الاستفادة، بمشروع الصرف الصحي بالقري، إلى 60 % بدلا من 12 % .

قال «المحافظ» القري التي كانت تستفيد بمشروع الصرف الصحي، بالمحافظة في الفترة السابقة، لم تتجاوز 12 %، رغم ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بأغلبية القري، بعد تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري سوف تصل إلى 60 %. مؤكدا تنفيذ المشروع بالمراكز، التي لم تشملها حيا كريمة من خلال الخطة الاستثمارية .

وأضاف «المحافظ» في قطاع التعليم، تم إنشاء 361 مدرسة، وفي عام 2021، وجاري تنفيذ 85 مدرسة، بطاقة 194 فصل، بنسبة تنفيذ 99 % بهدف تقليل الكثافة بالمدارس والقضاء على نظام الفترتين .

وقال المحافظ «يوجد في المحافظة، 3168 مدرسة بجميع المراحل، بإجمالي 1847 مبني، أي ان عدد المدارس أكثر من عدد المباني. مؤكدا 41 % من المدارس تعمل بنظام الفترتين. عقب الانتهاء، من تنفيذ 85 مدرس جديدة، ومدارس مبادرة» حياه كريمة «، ستنخفض الكثافة لأقل من 20 % .

وأكد «المحافظ» قطاع الصحة، شهد تنفيذ مشروعات عملاقة، من أبرزها مستشفي ثلاثي الأجنحة، بالجامعة، ومبني العناية المركزي، ومستشفي الكبد والجهاز الهضمي، ضمن الافتتاحات الرئاسية، وقال «القاضي»، حجم الطرق والكهرباء وجاري العمل بالغاز الطبيعي في عدد كبير من القري والمدن .

وقال «المحافظ» ردا على أسئلة المشاركين في الحوار المجتمعي، بقاعة حورس بمدينة مغاغة، أن الدولة تقوم بتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع، بأطوال 386 كيلومترا بتكلفة مليار و200 مليون جنية. وإقامة مجمعات خدمات بالقري، لخدمة الأهالي بدلا من الانتقال إلى المدن .

وكشف «المحافظ» عن طرح تنفيذ جميع مشروعات حياة كريمة لمقاولين مصريين من أبناء المحافظة، وتوفير العمل من أهالي قري تطوير الريف المصري .