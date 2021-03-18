شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تموينيه مكثفة ببلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على توجيهات اللواء مهندس أحمد السنوسى ، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، بشن المزيد من الحملات التموينية بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنيه من اداره التموين والطب البيطرى والبيئه بشن الحملات التفتيشيه على المخابز ومحلات الجزاره ومحلات السوبر ماركت.

فقد تم صباح اليوم الخميس شن عدة حملات تموينيه بمدينة بلطيم حيث اسفرت عن تحرير محاضر متنوعه منها ذبح خارج السلخانه وعدم الالتزام بتغطية اللحوم وعدم الاعلان عن الاسعار وعدم اعلان الوزن القانونى لرغيف الخبز وغيرها واعدام مواد غذائيه منتهية الصلاحيه، وأكد رءيس المدينة أن الحملات التموينية المفاجءه مستمره ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

حملات تموينيه

حملات تموينيه

حملات تموينيه