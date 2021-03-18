شكرا لقرائتكم خبر عن الذورة الإثنين: الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد من يوم السبت المقبل 20 مارس ارتفاع في درجة الحرارة وستبلغ ذروتها الاثنين، على ان تعود مرة أخرى في الانخفاض يوم الثلاثاء 23 مارس لتصل 12 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد ان البلاد ستتعرض خلال الفترة المقبلة إلى حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وان درجات الحرارة ستضرب البلد في كافة المحافظات لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من السبت حتى الاثنين 22 مارس.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ان مع ارتفاع درجات الحرارة سيكون الطقس حارا في القاهرة والمحافظات، ستتعرض البلاد أيضا لشبورة مائية خلال فترة الصباح، في القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة، وأيضا في السواحل الشمالية ووسط وشمال سيناء، مع نشاط حركة على السواحل الغربية، وقالت ومن المتوقع أن محافظة الإسكندرية ستشهد سقوط أمطار في يوم الاثنين المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد ان طقس اليوم الخميس سيكون باردا ليلا على كافة الأنحاء البلاد، ودافئ نهارا على محافظة القاهرة وشمال الصعيد، والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، وسكون مائل للدفء على السواحل الشرقية للدولة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد

درجات الحرارة اليوم الخميس 18 مارس.

القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

وسط سيناء: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 19 مارس

القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

الوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

الشمالية الشرقية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

ووسط سيناء: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمي28 درجة والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمي 27 درجة والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد: العظمي 33 درجة والصغرى 16 درجة.