شكرا لقرائتكم خبر عن 18500 جهاز تعويضي لغير القادرين بمحافظات الجمهورية المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وفى إطار خدماتها في المجال الطبي ولمساعدة غير القادرين قامت بتسليم (18500) جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ونجوع مراكز محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدًا تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا .

وأشار شعبان أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عام مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.

وأكد شعبان أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتى في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى في مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة في صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية .

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 12800جهازتعويضي و5700 سماعه طبية بتكلفة تترواح 34مليون جنيه.