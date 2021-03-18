شكرا لقرائتكم خبر عن للحماية من فيروس كورونا.. وكيل «تعليم الأقصر» يعلن تناوب العاملين بالدواوين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر بأنه في ظل تداعيات جائحة كورونا واتخاذ مديرية التربية والتعليم مزيد من الاجراءات لزيادة التباعد ومنع التزاحم في المؤسسات التعليمية وبعد موافقة المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر.

موضحا انه يتم العمل بالتناوب لجميع العاملين بالمديرية والادارات التعليمية والمدارس وبما لايؤثر على سير العمل والعملية التعليمية مع عودة جميع العاملين خلال فترة الامتحانات لحسن سير العمل.

واكد «السيد» على انه يستثنى من العمل بالتناوب السادة مديرى العموم ومدراء الادارات النوعية ومسئولى الامن ومساعديهم بالمديرية والادارات التعليمية والاقسام التي لا يوجد بها سوى موظف واحد يشترط من يقوم بعملة كتابيا.

كما اكد على انه يستثنى من قرار العمل بالتناوب الذين تثبت اصابتهم بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم بموجب قرارات طبيه صادرة من جهات صحية رسمية حيث يمنحون اجازة استثنائية لمدة 14 يوم من تاريخ الاصابة أو حتى تمام الشفاء.