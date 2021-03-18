شكرا لقرائتكم خبر عن خلال «الصوم الكبير».. «مارجرجس» بالأقصر يعلق الصلوات ويقتصرها على الرهبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات للأقباط الأرثوذكس غرب محافظة الاقصر، عدم أستقبال الزوار والخلوات طوال فترة الصوم الكبير واقتصار الصلوات فقط على الآباء رهبان الدير وذلك للحماية ومنع تفشي فيروس كورونا.

واعلن الدير في بيان رسمى، دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب محافظة الاقصر، بأن فترة الصوم الكبير، الصلوات قاصرة على الآباء الرهبان فقط، ولا يستقبل الدير الزوار والخلوات نهائياً وذلك للحماية من فيروس كورونا.

واختتم البيان نصلي لكي يحفظ الرب شعبنا بكل صحة وسلام وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وان بخفظ أهالى محافظة الاقصر من كل سؤ وحماية الجميع من فيروس كورونا.