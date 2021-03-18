شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يتفقد منطقة مزلقانات قليوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الخميس بجولة تفقدية مفاجئة لمنطقة مزلقانات قليوب، يرافقه مجدى نجاح رئيس المدينة، حيث تفقد مزلقان عرب العراقي ومركز قليوب وروزاليوسف لبحث مشكلة التكدس المروري بتلك المزلقانات.

استهل المحافظ الجولة بتفقد مزلقان عرب العراقي وهو مزلقان مطور يربط شرق مدينة قليوب بغربها ويخدم كثافة سكانية عالية تتمثل في القادم من القاهرة والقناطر الخيرية متجها إلى مدينة شبين القناطر.

وتابع الهجان الجولة بتفقد مزلقان المركز وروزاليوسف وهو مزلقان مطور يربط شرق مدينة قليوب بغرب المدينة «قليوب المحطة بقليوب البلد» من الجهة الشرقية، حيث يربط المدينة بشارع المركز والجيش مرورا بالوحدة المحلية القروية ببلقس حتى ترعة الاسماعيلية بطول من 5 إلى 6 كم.

أكد المحافظ أنه جاري التنسيق مع المهندس حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري لوضع مقترح تطوير لمدى امكانية انشاء كوبري مروري للسيارات، ووضع التصور اللازم للمنطقة لحل مشكلة التكدس المروري للمزلقانات وتسيير حركة السيارات.

واختتم الجولة بتفقد ميدان صنافر بقليوب، مشددا على رئيس المدينة بإزالة الإشغالات والقمامة، ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

محافظ القليوبية يتفقد منطقة مزلقانات قليوب

محافظ القليوبية يتفقد منطقة مزلقانات قليوب

محافظ القليوبية يتفقد منطقة مزلقانات قليوب

محافظ القليوبية يتفقد منطقة مزلقانات قليوب

محافظ القليوبية يتفقد منطقة مزلقانات قليوب