شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة حلوان طرح برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى، ويعد ماجستير مشترك بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا، وجامعة حلوان.

يركز هذا البرنامج على تأهيل قيادات على مستوى رفيع فى مجال الإدارة التعليمية، كما يسعى إلى تفعيل التبادل الثقافى بين مصر وألمانيا، ويسمح بتبادل الخبرات التعليمية والثقافية على نطاق واسع، حيث تم تصميم البرنامج لتوفير وتطوير المهارات الإدارية والقيادية وكذا الكفاءات فى إدارة التعليم.

يهدف البرنامج، الذى يعد الأول من نوعه فى مصر، إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، كما يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات فى مجال إدارة التعليم الدولى، كما إنه يمكّن المشاركين من وضع الاستراتيجيات والهياكل وكذلك تنفيذ تطوير الجودة وتبنى الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.

تم تصميم المحتوى العلمى للبرنامج ليلبى احتياجات الطلاب المشاركين، حيث يتم نقل المعرفة إلى كفاءات عملية من خلال إدخال مشاكل العمل الواقعية فى مناقشات الفصل الدراسى والتى من خلالها يعكس المشاركون معرفة جديدة في مجالاتهم التعليمية أو الممارسة الإدارية.

يتميز البرنامج بنظام التعليم التبادلى المختلط Blended Learning الذى يجمع بين التعليم الإلكترونى والمحاضرات العادية، كما يسمح هذا البرنامج للطلاب بمواصلة العمل أثناء الدراسة بصورة معتادة بما يمزج بين الخبرة العملية والتدريب والإطار النظرى طوال المراحل الدراسية، حيث يحضر الطلاب فى البرنامج من خلال الدروس فعلية والدروس عبر الإنترنت، وتقدم الدروس الفعلية في جامعة لودفبجسبورج فى ألمانيا، وفى مركز التميز للتعليم فى الزمالك، مصر.

يمتد البرنامج لمدة أربعة إلى ستة فصول دراسية تتضمن مراحل الحضور ومراحل التعلم عبر الإنترنت، حيث يبدأ فى نهاية شهر سبتمبر من كل عام، والبرنامج معتمد إعتمادا دوليا، ويحصل الخريجون على درجة الماجستير المشتركة.

جدير بالذكر أن البرنامج قد بدأ منذ عام ٢٠١٠، والتحق بالبرنامج العديد من القيادات والمشاركين من أكثر من 40 دولة من مختلف قارات العالم منهم مصر، المانيا، فرنسا، إنجلترا، المغرب، الأردن، تونس، سوريا، لبنان، اليمن، العراق، الولايات المتحدة الامريكية، الهند، تايلاند، إندونيسيا، لاتفيا، طاجكستان، باكستان، الاكوادور، البرازيل، الارجنتين، كوريا الجنوبية، اسبانيا، أوكرانيا، الصومال، فنزويلا، وروسيان وغيرها، وتم تخريج ٨ دفعات حتى الآن وحققوا نجاحا كبيرا فى مجال التعليم الدولى.

يشمل البرنامج منحا دراسية مقدمة من قبل الهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD) ومؤسسة الألفى للتنمية البشرية والإجتماعية بمصر.

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