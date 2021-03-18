شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 1052 كيلو مصارف ومراوى خصوصية في الإسكندرية خلال فبراير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية عمليات التطهير في المصارف والمراوي الخصوصية،الواقعة في زمام جمعياتها، تحت إشراف رؤساء الجمعيات وأعضاء مجالس الإدارات والمهندسين، من خلال التعاقد مع جهاز تحسين الأراضى التابع لوزارة الزراعة.

وقال المهندس خالد عبد الجابر مصطفى، مدير إدارة الأراضي والمياه والبيئة في مديرية الزراعة واستصلاح الاراضى في الإسكندرية إنه جرى تطهير606.15 كيلو أطوال مراوى خوصية و480.2 كيلو أطوال مصارف خصوصية زراعية من الحشائش والبوص والهيش خلال شهر فبراير الماضى، وذلك على مستوى الادارات الزراعية الاربعة وهى خورشيد والعامرية وبرج العرب والمعمورة.

وأوضح "مصطفى"، فى تصريحات لـ"المصرى اليوم"، أنه فى نطاق ادارة المعمورة الزراعية جرى تطهير مراوى ومصارف خصوصية باطوال 5.15 كيلو وفى خورشيد تم تطهير اطوال 28.5 كيلو وفى العامرية جرى تطهير 1025 كيلو وفى ادارة برج العرعب تم تطهير اطوال 28 كيلو متر.

ولفت الى أن الادارة أشرفت على تطهير 2210 كيلو متر أطوال مراوى خصوصية فضلاً عن 1936 كيلو متر أطوال مصارف زراعية، من الحشائش والبوص والهيش وكل ما يعوق سريان المياه خلال الفترة الماضية.

وقال "عبد الجابر"، أن المهندسة تريزا سعد عطا الله مدير ادارة الإرشاد الزراعى، وجهت المزارعين الذين يوجد في أراضيهم مصارف ومراوى تحتاج الى تطهير عاجل التواصل مع الجمعيات التابعين لها، لعمل حصر بالاراضى التي تحتاج مصارفها ومراويها إلى أعمال تطهير.

وأشار إلى أن الاسكندرية تضم مراوى خصوصية بأطوال 5137 كيلو مترا، تتبع 4 إدارات هى المعمورة وتضم 107 كيلو متر وخورشيد وتضم 150 كيلو متر وبرج العرب وتضم 102 كيلومتر والعامرية وتضم 4778 كيلومتر باجمالى 5137 كيلو وما تم تطهيره 2210 كيلو متر.

ولفت الى أن إجمالي أطوال المصارف الزراعية الخصوصية، يبلغ 4652 كيلومتر، بواقع 108 كيلومتر فى ادارة المعمورة الزراعية، و 115 كيلو متر فى خورشيد، و 4335 كيلومتر فى العامرية، و 94 كيلو متر فى برج العرب، بإجمالى 4652 كيلومتر، وما تم تطهيره 1936 كيلو متر،مشيراً الى أن جملة ما تم تطهيره من المصارف والمراوى الخصوصية فى المحافظة بلغ 4146 كيلو متر من اجمالى 9789 كيلومتر.

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