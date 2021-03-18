شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة الـ200 جنيه .. استقرار في سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق مواد البناء في مصر، استقرار في سعر الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس 18-3-2021، بعدما ارتفع السعر أمس بشكل مفاجئ بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد، و50 جنيها في سعر طن الأسمنت.

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، إن سوق الحديد والأسمنت سيشهد استقرارا في الأسعار خلال الفترة المقبلة وربما يكون هناك تراجع عن السعر الحالى لمواد البناء خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المواطنين.

وتنشر «المصرى اليوم»، قائمة بأسعار الحديد داخل السوق المحلية اليوم الخميس 18-3-2021 كالآتي:

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب 13500 جنيه

سعر طن الحديد الاستثمارى 13450 جنيه

يضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيه «نولون» قبل تسليمه للعميل.

وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالى:

طن أسمنت شركة العامرية بـ920 جنيه في الاسكندرية

سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بورتلاند بـ855 جنيه

سعر طن أسمنت شركة المنيا بـ780 في القاهرة

سعر طن أسمنت شركة المصرى بـ778 جنيه

سعر طن أسمنت شركة المصرية (المخصوص) بـ800

سعر طن أسمنت بنى سويف بـ763 جنيه

سعر طن أسمنت شركة سيناء بـ785 جنيه

سعر طن أسمنت شركة مصر بنى سويف بـ795 جنيه

سعر طن أسمنت شركة السويدى بـ855 جنيه

سعر طن أسمنت شركة جنوب الوادى بـ780 جنيه

سعر طن أسمنت شركة المسلح بـ748 جنيه

كما سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه في الأسواق المصرية، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وأسمنت سوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، وأسمنت رويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما اسمنت الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.

ويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.

يعد اتحاد الصناعات المصرية أحد أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر حيث إنه يضم 19 غرفة صناعية في عضويته ويمثل قرابة 102،000 منشأة صناعية ينتمي 90% منها إلى القطاع الخاص، ويعمل بها ما يزيد على 2 مليون عامل، بالإضافة إلى مساهمة قطاع الصناعة بحوالي 18% من الاقتصاد الوطني.

طالع سعر الحديد والأسمنت فى مصر أمس الأربعاء 17-3-2021:

200 جنيه زيادة في الطن.. ارتفاع جديد في أسعار الحديد والأسمنت (القائمة)