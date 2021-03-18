شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الخميس 18 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الخميس 18 مارس 2021 استقرارا ملحوظا فى أسعار سوق العبور للجملة بينما اختلف السعر للتجزىة من سوق لآخر ومن محافظة لأخرى.

" المصرى اليوم " تنشر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 18 مارس حسب أسعار سوق العبور ويزيد السعر من 2 إلى 4 جنيه فى الأسواق الأخرى

اسعار الخضار فى مصر اليوم الخميس 18 مارس

سعر الطماطم من ما بين ١ و ١.٨٥جنيه للكيلو

سعر البطاطس من ١.١ إلى ٢.٣ جنيه

سعر البصل من 2.50 إلى 5 جنيه

سعر كيلو الكوسة من٢ إلى٤.٥٠جنيه

سعر الفاصوليا ما بين ٥ إلى ١٣ جنيه

سعر الفلفل الرومي بـ4.50 جنيه

سعر الثوم بـ27 جنيهًا والبسلة 3 إلى 5 جنيه.

سعر الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٥٠ و٣جنيه

سعر صل البنجر إلى 4 جنيه

سعر الخيار البلدي 1.50 إلى 3.50 جنيه

سعر الملوخية 6 إلى 9 جنيه

سعر الليمون البلدي من 7 إلى 16 جنيه.

اسعار الفاكهة فى مصر اليوم الخميس 18 مارس

سعر البرتقال البلدي بين 2.50 و4.50 جنيه .

سعر البرتقال السكري بين 3 و4.50 جنيه .

سعر البرتقال أبو سرة بـ 7 جنيه

سعر اليوسفي من 3.5 – 6.5 جنيه

سعر الرومان بين 7 و10 جنيه

سعر الجوافة بين 4 و7 جنيه

سعر التفاح الإيطالي إلى 23 جنيه

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