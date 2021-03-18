شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن جهود وزارة الصحة فى مواجهة كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وكذا موقف توفير اللقاحات للمواطنين ونستعرض فيما يلى عدد من الأرقام الهامة المتعلقة بمواجهة أزمة كورونا. معدل التسجيل اليومى على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا بلغ 20 ألف مواطن. من المتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن . توريد الشحنة الأولى من لقاح "إسترازينيكا"، بواقع 5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجارى. من المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل. وزارة الصحة نجحت من قبل فى الحصول على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم ".