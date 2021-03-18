شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة من السبت لمدة 4 أيام.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 18 مارس 2021 إلى الثلاثاء 23 مارس 2021، حيث يشهد اليوم الخميس شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” خريطة الظواهر الجوية على كافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل:





شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- اليوم الخميس 18 مارس:





- يوم الجمعة 19 مارس: شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

اعتبارا من السبت 20 مارس الى الثلاثاء 23 مارس ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية اليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.





- يوم السبت 20 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة .

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .





- يوم الأحد 21 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .





- يوم الإثنين 22 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .





- يوم الثلاثاء 23 مارس:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد.