"الري": الانتهاء من تأهيل 1248 كم ترع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بالموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث.

وأوضح التقرير، الصادر الخميس، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1248 كم بمختلف محافظات الجمهورية، وجاري العمل في تنفيذ 4417 كم أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1380 كم تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كم حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ 7000 كم المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

يذكر أن هذا المشروع القومي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لـ 237 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 68 ألف فدان أخرى، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين بأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.​