شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 7200 فدان من بنجر السكر في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الاسكندرية، موسم حصاد محصول بنجر السكر للعام الجارى 2021 ، ونفذت مديرية الزراعة واستصلاح الاراضى في المحافظة برئاسة المهندس طارق زكى محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة، يوم حصاد لمحصول بنجر السكر بأحد الحقول الإرشادية بإدارة العامرية الزراعية بمريوط بأرض المزارع محمود انور عامر مصطفى.

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية تولي اهتماما كبيراً بمحصول بنجر السكر، من خلال تطبيق حزمة من التوصيات الفنية الحديثة، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق هامش ربح للمزارعين.

وقالت المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى في مديرية الزراعة بالاسكندرية، لـ"المصرى اليوم"، أنه جرى حصاد قرابة 7200 فدان من المساحة المنزرعة بالمحصول العام الجارى، بنسبة اجمالية تصل حوالى 80% من المستهدف على مستوى المحافظة وهو 8718 فدان موزعة على عدد من المناطق خاصة فى غرب الاسكندرية حيث تتركز زراعة محصول بنجر السكر والذي يعد ضمن المحاصيل الهامة والإستراتيجية .

حصاد 7200 فدان من بنجر السكر في الاسكندرية بنسبة تتعدى 80% من المستهدف (صور)

حصاد 7200 فدان من بنجر السكر في الاسكندرية بنسبة تتعدى 80% من المستهدف (صور)

حصاد 7200 فدان من بنجر السكر في الاسكندرية بنسبة تتعدى 80% من المستهدف (صور)

حصاد 7200 فدان من بنجر السكر في الاسكندرية بنسبة تتعدى 80% من المستهدف (صور)

حصاد 7200 فدان من بنجر السكر في الاسكندرية بنسبة تتعدى 80% من المستهدف (صور)

وأشارت الى أن بنجر السكر يتم زراعته بـ3 عروات أولى وثانية وثالثة، لافتة إلى أن متوسط الإنتاج المتوقع يتراوح ما بين 18 طن و22 طن للفدان، وتزيد نسبة السكر في العروة الأولي، وتقل بعد ذلك نظراً لارتفاع الكثافة النباتية وحرارة الجو، ويتم تعويضها بارتفاع متوسط الإنتاجية.

وقالت أن اجمالى المساحات المنزرعة في الاسكندرية هذا العام من المحاصيل الشتوية، تبلغ 74 ألف و702 فدان للقمح، و9488 فدان لمحصول البرسيم، و4260 فدان لمحصول الفول السوداني، و3200 فدان لمحصول الشعير.

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