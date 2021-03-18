شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار .. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 18 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون الرياح معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: شمالية غربية.
وتنشر " المصرى اليوم " بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس جميع مدن ومحافظات الجمهورية :
العظمى الصغرى
القاهرة 26 13
الإسكندرية 20 13
وادي النطرون 25 13
طنطا 25 13
شبين الكوم 25 13
دمنهور 23 14
بلطيم 22 14
مطروح 19 14
السلوم 18 10
سيوة 22 10
بورسعيد 22 14
دمياط 21 14
الزقازيق 26 13
المنصورة 24 12
الإسماعيلية 27 13
السويس 26 14
العريش 20 11
رفح 19 12
رأس سدر 25 13
نخل 25 08
نويبع 28 18
طابا 26 15
كاترين 24 09
الطور 27 15
شرم الشيخ 28 17
الغردقة 29 17
مرسى علم 30 15
الفيوم 26 13
بني سويف 27 12
المنيا 28 12
أسيوط 29 13
سوهاج 30 14
قنا 31 13
الأقصر 34 14
أسوان 35 13
إدفو 35 15
أبوسمبل 35 16
الوادي الجديد 34 15
شلاتين 31 17
أبورماد 32 17
حلايب 26 16
رأس حدربة 25 16
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