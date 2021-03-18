شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار .. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 18 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس 18 مارس 2021 حيث أكدت على فرص سقوط أمطار خفيفة وعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبا) وعلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبا) .

وتوقعت الهيئة وجود تقلبات فى الطقس على مدار اليوم واحتمال الشعور بطقس الفصول الأربعة فى نفس اليوم. وتوقعت أن يكون الطقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة. وأن يكون الطقس معتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، والطقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة، بينما يسود الطقس البارد ليلا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون الرياح معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: شمالية غربية.

وتنشر " المصرى اليوم " بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس جميع مدن ومحافظات الجمهورية :

العظمى الصغرى

القاهرة 26 13

الإسكندرية 20 13

وادي النطرون 25 13

طنطا 25 13

شبين الكوم 25 13

دمنهور 23 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 14

السلوم 18 10

سيوة 22 10

بورسعيد 22 14

دمياط 21 14

الزقازيق 26 13

المنصورة 24 12

الإسماعيلية 27 13

السويس 26 14

العريش 20 11

رفح 19 12

رأس سدر 25 13

نخل 25 08

نويبع 28 18

طابا 26 15

كاترين 24 09

الطور 27 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 29 17

مرسى علم 30 15

الفيوم 26 13

بني سويف 27 12

المنيا 28 12

أسيوط 29 13

سوهاج 30 14

قنا 31 13

الأقصر 34 14

أسوان 35 13

إدفو 35 15

أبوسمبل 35 16

الوادي الجديد 34 15

شلاتين 31 17

أبورماد 32 17

حلايب 26 16

رأس حدربة 25 16

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