أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الخميس 18 مارس 2021

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 18 مارس

سجل سعر الفراخ البيضاء بين 25 إلى 26 جنيه للكيلو

وسعر كيلو الفراخ الساسو بين 32 إلى 33 جنيه للكيلو

وسعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيه للكيلو

وسعر كيلو الفراخ الأمهات البيضة بين 20 إلى 21 جنيه للكيلو .

وسعر لحم البط المولار بين 31 إلى 32.50 جنيه للكيلو .

وسعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه للكيلو

بلغ سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه للكيلو

أسعار البط اليوم الخميس 18 مارس

سعر الكتكوت الأبيض، بين 7.75 إلى 7.50 جنيه

و سعر الكتكوت الساسو بين 3.75 إلى 4 جنيه

سعر الكتكوت البلدي، بين 3 إلى 3.25 جنيه.

بينما سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي بين 6.50 إلى 7.50 جنيه

وسعر كتكوت البط المسكوفي بين 14 إلى 15 جنيه

ووصل سعر كتكوت البط المولار 15 إلى 15.50 جنيه.

أسعار الكتاكيت الرومي فى مصر اليوم الخميس 18 مارس وصل سعر كتكوت الرومي الأسمر بين 16.50 إلى 17 جنيه وسعر الكتكوت الرومي ألبوم، بين 16 إلى 16.50 جنيه و سعر كتكوت الرومي البرونزي بين 16.50 إلى 17 جنيه وسعر كتكوت الرومي البرونزي الذي يزن حوالي 500 جرام بين 44 إلى 44.50 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر، بين 32 إلى 33 جنيه

وسعر كرتونة البيض الأبيض بين 32 إلى 33 جنيه

وسعر كرتونة البيض البلدي بين 32 إلى 33 جنيه

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