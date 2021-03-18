شكرا لقرائتكم خبر عن حمِّل إمساكية شهر رمضان 2021 عن محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة المساحة المصرية امساكية شهر رمضان المعظم لكل من مدن دمنهور والدلنجات وغرب النوبارية فى محافظة البحيرة، والتى حددت خلالها مواعيد بداية وانتهاء شهر رمضان 2021.

موعد بداية شهر رمضان 2021

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد بدء شهر رمضان لعام 1441 هجرية والموافق عام 2021 فى إمساكياتها ليبدأ يوم 24 إبريل 2021 وينتهي يوم 23 مايو 2021.

إمساكية شهر رمضان 2021 فى مدينة دمنهور

إمساكية شهر رمضان 2021 فى محافظة البحيرة

إمساكية شهر رمضان 2021 فى مدينة الدلنجات

إمساكية شهر رمضان 2021 فى محافظة البحيرة

إمساكية شهر رمضان 2021 فى مدينة غرب النوبارية

إمساكية شهر رمضان 2021 فى محافظة البحيرة