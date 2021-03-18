حمِّل إمساكية شهر رمضان 2021 عن محافظة البحيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمِّل إمساكية شهر رمضان 2021 عن محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة المساحة المصرية امساكية شهر رمضان المعظم لكل من مدن دمنهور والدلنجات وغرب النوبارية فى محافظة البحيرة، والتى حددت خلالها مواعيد بداية وانتهاء شهر رمضان 2021.
موعد بداية شهر رمضان 2021
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد بدء شهر رمضان لعام 1441 هجرية والموافق عام 2021 فى إمساكياتها ليبدأ يوم 24 إبريل 2021 وينتهي يوم 23 مايو 2021.
إمساكية شهر رمضان 2021 فى مدينة دمنهور
إمساكية شهر رمضان 2021 فى محافظة البحيرة
إمساكية شهر رمضان 2021 فى مدينة الدلنجات
إمساكية شهر رمضان 2021 فى محافظة البحيرة
إمساكية شهر رمضان 2021 فى مدينة غرب النوبارية
إمساكية شهر رمضان 2021 فى محافظة البحيرة
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