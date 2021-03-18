شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تضع خطة لتطوير شوارع حى المعادى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الاهتمام برفع كفاءة الشوارع والميادين والرصف ورفع كفاءة الأسفلت، بحى المعادى، إلى جانب صيانة البلدورات وتركيب بلدورات لبعض الشوارع بالإضافة إلى زراعة الأرصفة وتقليم الأشجار وتركيب إنترلوك على الأرصفة أمام العمارات بالإضافة إلى زيادة المساحة الخضراء.

أضافت نائب محافظ القاهرة أنها وجهت بدارسة مقترح تطوير منطقة المعادى وحصر الشوارع المطلوب تطويرها كما وجهت بحصر البلدورات المطلوب استكمالها وأيضا حصر الأرصفة والطرق المقترح زيادة المزروعات بها.

وكشفت جيهان عبد المنعم أنه يتم رفع كفاءة وتطوير شوارع سريات المعادى والمعادى القديمة ومتابعة شارع 250 كما سيتم تكثيف الحملات بشارع 7 وشارع 9، كما سيتم رفع اى اشغالات للباعة الجائلين به او مخلفات ورفع جميع اشغالات المقاهى والتكاتك به وبالمنطقة المحيطة بمحطة المترو إلى جانب التنبيه على اصحاب المحلات بالمنطقة ذاتها بمنع إلقاء أى مخلفات بالشارع والالتزام بوضع الصناديق امام المحلات والقاء مخلفاتهم بها

وأشارت جيهان عبد المنعم إلى أهمية شارع أو حى المعادى وتاريخه، حيث إنه كان يعد قديما سكن للأمراء والمشاهير وما زال حتى الآن يقطنه بعض المشاهير والفنانين والشخصيات المعروفة، لافتة إلى أنه سيتم رفع أى إشغالات أو مخلفات بالميادين الرئيسية وبمنطقة المعادى بأكملها وتكثيف الحملات ومتابعة صيانة الإنارة بشكل دورى.