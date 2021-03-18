شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحدد مواصفات الورقة الامتحانية للمرحلة الابتدائية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن مواصفات الورقة الامتحانية الشهرية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2020 / 2021 م، وذلك على النحو الآتى:
- سلامة الصياغة اللغوية للأمثلة وخلوها من الأخطاء اللغوية والمطبعية
- الالتزام بتوافر البيانات الأساسية من حيث : ( الشعار - اسم المنطقة - اسم المادة - الزمن - الصف الدراسي - العام الدراسي ) على رأس الصفحة بصورة واضحة.
- فونت الخط يكون { 16 } غامق مراعاة للمرحلة العمرية للتلاميذ .
- ضرورة تحديد عدد الأسئلة حسب طبيعة كل مادة مع الالتزام بخطة المنهج الموضوعة .
- مستوى الأسئلة يكون واضحا ومباشرا وبعيدا عن الغموض وذلك تجنبا لتشتت التلاميذ.
- ضرورة مراعاة توزيع الأسئلة بنسبة 60 % لمستوى التلميذ المتوسط و 25 % للتلميذ الجيد و 15 % للتلميذ المتميز وتكون الأسئلة مناسبة لزمن الحصة الدراسية.
- مراعاة أن تكون جميع الأسئلة إجبارية وذلك من أجل القياس العادل لكل التلاميذ.
- تدرج الأسئلة من السهل للصعب مراعاة للفروق الفردية .
- أن تقيس المستويات المعرفية طبقا لمثلث بلوم.
- الأسئلة العقلية تكون مباشرة لاستنتاج الإجابة بيسر .
- في حالة سؤال الاختيار من متعدد تكون البدائل ثلاثة وعلى الأكثر أربعة إذا اقتضت الضرورة.
- الالتزام عند وضع الأسئلة أن تكون مناسبة للزمن المحدد للمادة.
- شمول الأسئلة على جميع أجزاء المنهج.
- عدم بدء أسئلة أكمل بنقط وتكون النقط بعد الكلمة الأولى أو الثانية وفي الوسط وفي آخر الجملة.
- توزع الدرجات بطريقة مناسبة و محددة بحيث لا تتحمل اختلافات المقدرين.
- مراعاة الأوزان النسبية لكل مادة.
- فى سؤال " أكمل العبارة " توضع الدرجة على النقط فقط وليس الجملة كلها.