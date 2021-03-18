شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحدد مواصفات الورقة الامتحانية للمرحلة الابتدائية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن مواصفات الورقة الامتحانية الشهرية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2020 / 2021 م، وذلك على النحو الآتى:



أولا : من حيث الشكل

- سلامة الصياغة اللغوية للأمثلة وخلوها من الأخطاء اللغوية والمطبعية

- الالتزام بتوافر البيانات الأساسية من حيث : ( الشعار - اسم المنطقة - اسم المادة - الزمن - الصف الدراسي - العام الدراسي ) على رأس الصفحة بصورة واضحة.

- فونت الخط يكون { 16 } غامق مراعاة للمرحلة العمرية للتلاميذ .

- ضرورة تحديد عدد الأسئلة حسب طبيعة كل مادة مع الالتزام بخطة المنهج الموضوعة .

- مستوى الأسئلة يكون واضحا ومباشرا وبعيدا عن الغموض وذلك تجنبا لتشتت التلاميذ.

- ضرورة مراعاة توزيع الأسئلة بنسبة 60 % لمستوى التلميذ المتوسط و 25 % للتلميذ الجيد و 15 % للتلميذ المتميز وتكون الأسئلة مناسبة لزمن الحصة الدراسية.

- مراعاة أن تكون جميع الأسئلة إجبارية وذلك من أجل القياس العادل لكل التلاميذ.



ثانيا : من حيث المضمون

- تدرج الأسئلة من السهل للصعب مراعاة للفروق الفردية .

- أن تقيس المستويات المعرفية طبقا لمثلث بلوم.

- الأسئلة العقلية تكون مباشرة لاستنتاج الإجابة بيسر .

- في حالة سؤال الاختيار من متعدد تكون البدائل ثلاثة وعلى الأكثر أربعة إذا اقتضت الضرورة.

- الالتزام عند وضع الأسئلة أن تكون مناسبة للزمن المحدد للمادة.

- شمول الأسئلة على جميع أجزاء المنهج.

- عدم بدء أسئلة أكمل بنقط وتكون النقط بعد الكلمة الأولى أو الثانية وفي الوسط وفي آخر الجملة.

- توزع الدرجات بطريقة مناسبة و محددة بحيث لا تتحمل اختلافات المقدرين.

- مراعاة الأوزان النسبية لكل مادة.

- فى سؤال " أكمل العبارة " توضع الدرجة على النقط فقط وليس الجملة كلها.