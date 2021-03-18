شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة حمدي تلتقي «أم الشهيد» باحتفال عيد الأم في أوبرا دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل دار أوبرا دمنهور في محافظة البحيرة بعيد الأم، في الاحتفال الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، وتحضره الفنانة مديحة حمدي لتدير حوارًا على هامش الحفل.

يقام احتفال عيد الأم في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 22 مارس 2021، على مسرح دار أوبرا دمنهور، ويشرف عليه أمال سعد الدين، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري في دار الأوبرا المصرية.

‏تتضمن فقرات الحفل لقاء ثقافي وحوار مع مجموعة من الأمهات المثاليات بينهم أم الشهيد والأم البديلة وأم المكفوفين في محافظة البحيرة وتدير الحوار الفنانة القديرة مديحة حمدي.

وتحكي هؤلاء الأمهات خلال اللقاء قصص التضحيات التي قدموها من أجل تربية ورعاية أبنائهم، ومعاناتهم خلال تلك مراحل حياتهم، وقصص الصبر على معارك الحياة، وتروي كل واحدة منهن حكاية جعلت منها أمًا مثالية تستحق التكريم.

ويتضمن الاحتفال أيضًا تقديم فقرات غنائية من أجمل أغاني عيد الأم بمشاركة صوليست شروق شريف، ويصاحبها تخت شرقي من نجوم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة الدكتور على الخبيري.