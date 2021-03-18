شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين الاجتماعى تستعد لصرف زيادة المعاشات 13% أول يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات 13% اعتبارا من شهر يوليو المقبل، فى إطار حرص الرئيس على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، على تنفيذ التكليفات الرئاسية لرفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عن كبار السن من أهالينا ممنْ أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن، فكانت التكليفات الرئاسية تشير إلى ضرورة إيجاد آلية تضمن حصول جميع من يتعامل مع الهيئة على خدماتهم بكل سهولة ويسر دون ضرورة التواجد بمكاتب التأمينات، بحيث يمكنه الحصول على الخدمة من مقر سكنه بإطلاق بوابة إلكترونية تتاح لكافة المواطنين يمكن من خلالها الحصول على كافة الخدمات وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى فتح مكاتب أمامية مزودة بأماكن انتظار لائقة لأهالينا غير الراغبين بالتعامل مع البوابة الإلكترونية، وهو ما تعمل عليه الهيئة حاليًا.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد أن إجمالي قيمة المعاشات في الموازنة الجديدة اعتبارا من بداية يوليو 2021، ستكون 282 مليار جنيه، بعد الزيادة المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنسبة 13%.