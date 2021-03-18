كورونا في 24 ساعة| تحذير من الموجة الثالثة وعادات رمضان.. وإصابة عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 335 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148424 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

47 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي: لم نسجل نقصا في إمدادات الأكسجين بالمستشفيات الجامعية

"إحنا بلد شاب"..تاج الدين: الغالبية العظمى من إصابات كورونا بسيطة ومتوسطة

مستشار الرئيس: لا يوجد ما يؤكد على بدء الموجة الثالثة لكورونا في مصر

وفاة رئيس تنزانيا عن عمر ناهز ٦١ عامًا

ضياء رشوان: اجتماع "أزمة انتخابات الصحفيين" استمر 10 ساعات.. وحددنا موقعين للانعقاد

"في ثانية واحدة".. تايلاند تدرب كلابًا للكشف عن كورونا عن طريق العرق (فيديو)

الصحة العالمية: زيادات كورونا في مصر طفيفة والوضع تحت السيطرة

منظمة الصحة العالمية: الأسبوع المقبل إعلان الموقف من لقاح استرازينيكيا

مسؤول أمريكي: لن نتخلص من مخزون لقاح " أسترازينيكا" وننتظر نتائج التجارب السريرية

أول تعليق لعمرو دياب بعد انتشار خبر إصابته بـ"كورونا"- (فيديو)

مايا مرسي: مصر احتلت المركز الأول عالميا في مساعدة المرأة لمواجهة كورونا

وزيرة الصحة: مخزون بعض الأدوية يكفي 1000 يوم

التوعية وتوافر الأكسجين.. توجيهات جديدة من رئيس الوزراء تحسبًا لزيادة "إصابات كورونا"

وفاة والد الإعلامية لبنى عسل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

3 ملايين جرعة خلال مايو.. 9 تصريحات لوزيرة الصحة حول كورونا وموقف اللقاحات

رئيس الوزراء: بعض عادات رمضان قد تؤدي إلى زيادة إصابات كورونا

بعد ظهور نوع جديد في فرنسا.. هذه أخطر سلالات فيروس كورونا

الصحة العالمية: الأحداث الصحية التالية للتطعيم بـ" أسترازينيكا" ليست بالضرورة مرتبطة به

الموجة الثالثة لكورونا| 11 توجيهًا من الصحة إلى المستشفيات والمديريات (مستند)

بـ "خامات غير صحية".. ضبط مليون كمامة داخل مصنع في المنوفية

الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" لمن هم 18 عامًا

الداخلية اتهمتهم.. الكويت تسحب بلاغات ضد نواب خالفوا إجراءات كورونا

بسبب ارتفاع الأعداد.. فتح مستشفيات الأقصر أمام مصابي كورونا

كورونا اليوم: 5 آثار جانبية غريبة للقاح.. وهذه أعراض الموجة الثالثة في مصر

مسؤول أمريكي: المكسيك وكندا على رأس قائمة بايدن لصادرات لقاح كورونا

السودان: اللجنة العليا للطوارئ الصحية قلقة من تصاعد إصابات ووفيات كورونا

هل يتم إيقاف تطعيم استرازينكا؟!.. مستشار الرئيس يجيب