حدث ليلاً| رسائل وزير الرياضة لجماهير الزمالك وتغليظ عقوبة الاعتداء على المدرسين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

47 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 335 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 148424 حالة حتى اليوم.

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"متزعلوش".. وزير الرياضة يوجه ٨ رسائل لجماهير الزمالك

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه عدد من الرسائل لجماهير نادي الزمالك، مشيرًا الى أنه يعمل للحفاظ على الكيان.

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مصدر بالتعليم: تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلم في قانون العقوبات

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديم مقترح من الوزارة بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين.

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قومي المرأة يشيد باحتفال رئيس الوزراء بوزيرات الحكومة

أشاد المجلس القومي للمرأة باحتفال رئيس الوزراء بالوزيرات في عيد المرأة المصرية.

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الضرائب: لا نية لمدة فترة تقديم الإقرارات الضريبية ونهايتها في 31 مارس الجاري

قال محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن الفترة الحالية هي موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين وهو ما سينتهي في مارس الحالي، مؤكدًا أنه لا نية لمدة فترة تقديم الإقرارات الضريبية ونهايتها في 31 مارس الجاري.

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بحد أقصى مليون جنيه.. ما هي المشروعات والمناطق التي تتيح شقق ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

حدد البنك المركزي بعض شروط المبادرة الجديدة الخاصة بالتمويل العقاري الذي وجه رئيس الجمهورية بإطلاقها بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ 30 سنة.

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صندوق إحلال وتجديد السيارات: مرور 3 سنوات على ملكية السيارة شرط أساسي للمشاركة في المبادرة

أكد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي لصندوق الإحلال والتجديد بوزارة المالية، أنه من أحد شروط المبادرة أن تكون رخصة السيارة سارية وتحمل بياناتها بيانات صاحب السيارة الفعلي ويكون مضى على ملكيته لهذه السيارة 3 سنوات قبل بدء المبادرة، مشيرًا إلى أنه تم البدء بشكل فعلي في تنفيذ المبادرة منذ إعلان المبادرة في يناير الماضي وتم استكمال العمل في المبادرة في 15 مارس الجاري.

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"بتوقيع ١٥٥ دولة".. مصر تقود تحركًا بالأمم المتحدة لاعتماد بيان محوري حول قضايا المياه

صرح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مساء الأربعاء، بأن البعثة المصرية في نيويورك قادت، بالتعاون مع بعثات عدد من الدول الصديقة، وتزامناً مع انعقاد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه اليوز الخميس، تحركاً على مدار الفترة الماضية لتشكيل مجموعة نواة ضمت ١٧ دولة ممثلة عن مختلف الأقاليم الجغرافية في الأمم المتحدة لصياغة بيان عابر للأقاليم يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه.

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وزير التعليم العالي: لم نسجل نقصا في إمدادات الأكسجين بالمستشفيات الجامعية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توافر إمدادات الأكسجين في المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي نقص في هذه الإمدادات خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

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السودان: اللجنة العليا للطوارئ الصحية قلقة من تصاعد إصابات ووفيات كورونا

أعربت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، عن القلق من تصاعد إصابات ووفيات فيروس كورونا في البلاد، قررت إلزام العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة بارتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجانا، والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي داخل المؤسسات.

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كوريا الشمالية: سنتجاهل اتصال واشنطن حتى تتراجع عن سياساتها العدائية

قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس إنها ستواصل تجاهل أي اتصال من الولايات المتحدة "ما لم تتراجع واشنطن عن سياساتها العدائية تجاه بيونج يانج".

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