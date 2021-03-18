شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 10 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في البياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت رئاسة مدينة البياضية بحملة مستمرة على مدار يومين، وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بشوارع المدينة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد. وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠ أفراد غير مرتدين الكمامات في المواصلات العامة وطلب ٨ مواطنين التصالح وتم عمل محاضر لعدد اثنين مواطنين لرفضهم التصالح.
كما تم ضبط عدد ٢ محضر إشغال طريق وتم التحفظ عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب فض تجمع عشوائي لبعض الباعه الجائلين ومنشأت متحركة.
رافق رئيس المدينة في الحملات كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مجلس المدينة، ومهندس أحمد شحات مدير المرافق والاشغالات والمتابعة الميدانية.
وشدد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، والمحال التجارية بالالتزام بالمواعيد المقررة.
جدير بالذكر أن مواعيد كافة الورش تعمل حتى ٦ م. كما أكد على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.
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