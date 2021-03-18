شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 10 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في البياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مدينة البياضية بحملة مستمرة على مدار يومين، وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بشوارع المدينة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد. وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠ أفراد غير مرتدين الكمامات في المواصلات العامة وطلب ٨ مواطنين التصالح وتم عمل محاضر لعدد اثنين مواطنين لرفضهم التصالح.

كما تم ضبط عدد ٢ محضر إشغال طريق وتم التحفظ عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب فض تجمع عشوائي لبعض الباعه الجائلين ومنشأت متحركة.

رافق رئيس المدينة في الحملات كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مجلس المدينة، ومهندس أحمد شحات مدير المرافق والاشغالات والمتابعة الميدانية.

وشدد رئيس مدينة البياضية على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، والمحال التجارية بالالتزام بالمواعيد المقررة.

جدير بالذكر أن مواعيد كافة الورش تعمل حتى ٦ م. كما أكد على النظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.