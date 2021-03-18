شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة وتعقيم المساجد فى جميع المحافظات استعدادا لصلاة الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديريات وزارة الأوقاف فى جميع المحافظات، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدا، وسط الالتزام جميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وفى هذا السياق أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن نظافة المساجد هى مما دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف، وأن طهارتها وتعقيمها والالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية دليل على الوعي الإنساني، ويقي المسلم من الأمراض، يقول صلى الله عليه وسلم: ("ابنوا المساجد، وأخرجوا القمامة منها، فمن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، وإخراج القمامة منها مهور الحور العين".

وتابع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: "لذلك فإن طهارة المساجد ونظافتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا ، وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء".

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 46 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي (48) مسجدًا وذلك غدا الجمعة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.



الأوقاف تواصل حملات تعقيم المساجد



المساجد تستعد لصلاة الجمعة



تطهير ونظافة المساجد بالمحافظات