شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبحث اليوم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية بمصر وفق اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التضامن الاجتماعى اليوم، الخميس، لقاء مع مؤسسات المجتمع الأهلي ، وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"في ظل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لمناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019 وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

كما سيتم توقيع بروتوكول اليوم الخميس، بين وزارة التضامن وإحدى المؤسسات الأهلية لدعم طلاب التعليم المجتمعي والمنح الدراسية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد عقدت لقاء مع مؤسسات المجتمع الأهلي، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث يتم التعريف باللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019، والتعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي لافتة الى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات تمثل ترجمة حقيقية للعديد من الحقوق والامتيازات للعمل الأهلى، موضحة أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية والقانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر.