شكرا لقرائتكم خبر عن «دافئ وبارد وحار».. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة الطقس الثلاثة أيام المقبلة، توقعات أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، تبدأ من اليوم الخميس 18 مارس، وتمتد حتي بعد غدا السبت 20 مارس.

اليوم وغدا الجمعة، الطقس سيكون دافئ نهارا على محافظة القاهرة والوجه البحري وكذلك شمال الصعيد، وسيكون معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية للبلاد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، سيكون حار على جنوب الصعيد.

وأكد خبراء الأرصاد ان الطقس يومي الخميس والجمعة سيكون بارد مع وجود الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية وأيضا السريعة القريبة من المسطحات المائية التي تربط بين القاهرة والوجه البحري وكذلك مدن القناة والسواحل الشمالية، وستوجد أيضا شبورة شمال ووسط سيناء.

واضاف خبرا الأرصاد بان طقس يوم السبت سيكون حار نهارا مائلة للبرودة ليلا، ومن المتوقع وجود أتربة نهارا والرياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق في البلاد.

ما هي درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة؟

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18 مارس



القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 13 درجة.

الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12 درجة.

وسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 15 درجة.

2- درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 19 مارس

القاهرة الكبرى: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: الحرارة العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

الشمالية الشرقية درجة الحرارة المتوقعة العظمى 20 والصغرى 13.

ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: 28 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: 27 والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد: 33 والصغرى 16 درجة.



3- درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 20 مارس



القاهرة الكبرى: العظمى 30 والصغرى 17 درجة.

الوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

وسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 15 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 1 درجة.