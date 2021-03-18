شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الملتقى التاسع لفنون وثقافة المرأة الحدودية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أختتمت اليوم فاعليات الملتقى التاسع لـ «ثقافة وفنون المرأة الحدودية» والذي استضافته أسوان على مدار 5 أيام والمقام «ضمن مشروع أهل مصر»، بحضور نجوى أحمد سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان والأستاذة صابرية محمود مدير عام ثقافة المرأة.

تضمن الختام افتتاح معرض نتاج الورش، «ورشة التطريز الوبرى، شنط بالكروشية، الخيامية، إعادة تدوير المخلفات، تطريز بالستان،كورشية بالخرز.

وتضمن الختام كلمة مدير عام الثقافة ثم مدير ثقافة المراة، أعقبها القاء شعر لكلا من منى خالد وقصيدة بعنوان«أنتى أخترتى»، قصيدة بعنوان «أمى»، ثم التكريم وتوزيع الشهادات على المشاركين بالملتقى .

وكان قد افتتح الملتقى يوم ١٢ مارس الحالى بحضور محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، باستضافة 120 فتاة وسيدة من محافظات «مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين واسوان بالاضافة إلى فتيات محافظة القاهرة» وذلك بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة، ورفع الوعى بقضايا السكان والتنمية والتغذية الصحية السليمة، وقضايا البيئة والحفاظ عليها، تنمية المهارات الشخصية والقدرة الابداعية للمرأة المصرية، التمكين الاقتصادى للفتيات والسيدات من خلال تعليمهن تأهليهن للدخول إلى سوق العمل، وتدريب الفتيات والسيدات على بعض الحرف التراثية والأشغال الفنية التي تساعد المرأة على التمكين الاقتصادى وتنمية الصناعات الثقافية الابداعية، وزيارة الفتيات لبعض المعالم السياحية بمحافظة اسوان والتى من شأنها رفع الوعى الثقافى البيئى السياحى لديهن .

واقيمت مجموعة من الورش الثقافية والفنية والأدبية واللقاءات التفاعلية للتوعية بقضايا المرأة وصحتها بـ «قصر ثقافة العقاد وقصر ثقافة توشكى.