شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء الأسنان يطالب بالتصريح للعيادات باستخدام "الغاز الضاحك" للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، إن النقابة طالبت أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بدعم مطلبها الخاص بإعادة استخدام الغاز الضاحك بعيادات الأسنان، مشيرا إلى أن اللجنة طالبتهم بإرسال طلب رسمى لرئيس هيئة الدواء للتصريح بذلك. وأوضح هيكل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن الغاز الضاحك أحد وسائل التخدير الآمن كان يُستخدم فى العيادات عند التعامل مع الأطفال وبعض حالات الكبار لسهولة التعامل معهم وللحد من الشعور بالخوف لديهم من طبيب الأسنان، مؤكدا أن الغاز الضاحك يستخدم فى كل دول العالم، وكان أحد أشهر أدوات عيادات الأسنان فى مصر، إلا أنه جرى وقفه منذ عدة سنوات بعد تعبئة الشركة المصنعة له وقتها أسطوانة بغاز أخر غير الغاز الضاحك أدت إلى وفاة مريض.

وأشار نقيب أطباء الأسنان، إلى أن النقابة ستطالب هيئة الدواء بإعادة استخدامه، والسيطرة عليه من خلال منح تراخيص للعيادات باستخدامه من خلال النقابة.

ويعتبر أكسيد النيتروز المعروف بغاز الضحك واحد من أخف أشكال المهدئات التى يستخدمها بعض أطباء الأسنان فى العيادات لتهدئة الأطفال والحد من التوتر والقلق أثناء الفحص على مستوى العالم، كما أنه لا يشعر الطفل بالألم، حيث يبدأ الطفل بالتنفس فى أكسيد النيتروز عن طريق قناع وجه خاص قبل بضع دقائق من بدء التدخل الطبى لطبيب الأسنان، ويكون المريض ملما بما حوله ولكنه في حالة استرخاء تام تُسهل على الطبيب عمله.