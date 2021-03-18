شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة واعظات الأوقاف بجنوب سيناء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قافلة واعظات الأوقاف الدعوية فى محافظة جنوب سيناء، اليوم، الخميس، جولتها فى مدن طابا والطور وسانت كاترين وشرم الشيخ وغيرها من مدن المحافظة بالتزامن مع احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم المصري بطابا.

وتأتى القافلة التى تستمر حتى الأحد المقبل 12 مارس، ضمن أطر التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، وتضم القافلة 10 واعظات، هن:

1. الواعظة / رابحة صلاح الدين

2. الواعظة / فاطمة موسى

3. الواعظة / راوية خليل

4. الواعظة / وفاء عبد السلام

5. الواعظة / صفاء إبراهيم

6. الواعظة / كاميليا كامل

7. الواعظة / مرفت عزت محمد

8. الواعظة / دنيا الجوداني

9. الواعظة / هالة ربيع

10. الواعظة / منال المسلاوي

وفى سياق متصل يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، محافظة جنوب سيناء ذكرى رفع العلم بطابا، حيث أكد الوزير أن الدولة المصرية دولة عريقة في الحوار والتفاوض وصنع السلام ، واتخاذ منهج الحوار والتفاوض وسيلة للوصول إلى الحق كمنهج لصنع السلام بديلا للاحتراب والاقتتال ، ما لم تفرض عليها الحرب فرضا ، فإن فرضت عليها الحرب فرضا فلها درع وسيف وجيش وطني عظيم وقيادة شجاعة وحكيمة، كنا يقوم كل من وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء غدا الجمعة، بافتتاح أحد مساجد مدينة الطور وتكريم الفائزين في مسابقة فهم مقاصد القرآن الكريم.