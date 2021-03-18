شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: تراجع نسب غياب الطلاب بشكل ملحوظ خلال امتحانات التيرم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه تلقى تقريرا حول نسب الغياب والحضور لطلاب الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، لبرامج الليسانس والساعات المعتمدة والدراسات العليا، موضحا أن هناك تراجع فى نسب غياب الطلاب بشكل ملحوظ خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه على سبيل المثال فى بعض أيام الامتحانات التي انطلقت فى 27 فبراير بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين للامتحانات حوالى 5438 فيما سجلت نسبة الغياب 280 طالبا وطالبة فقط وبعض الأيام بلغت نسبة الغياب 30 طالب، وهو ما يؤكد حرص الطلاب على حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إلى أنه من المقرر الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية يوم الخميس 18 مارس الجارى، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى مباشرة يوم السبت 20 مارس ، مع تطبيق نظام التعليم الهجين وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور شريف شاهين، انتظام أعمال الكنترول واجراء تصحيح دورى للمواد التي أدى الطلاب الامتحانات بها وذلك استعدادا لإعلان النتائج مع بداية الدراسة بالفصل الدراسى الثانى مباشرة.