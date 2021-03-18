شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه باستغلال الأراضي المحيطة ببحيرة باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتخطيط الأراضي الزراعية المحيطة ببحيرة باريس لإستغلالها في إقامة مشروعات زراعية، ودعم وتوفير إعتمادات مالية لإستكمال أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه.

كما أشار إلى سرعة إستكمال منظومة تطوير نظم الري الحديث للحفاظ على الخزان الجوفي وترشيد إستهلاك المياه.

اجتماع صندوق استصلاح الأراضي في الوادي الجديد

جاء ذلك خلال رئاسته ،مساء اليوم، لإجتماع مجلس إدارة صندوق إستصلاح الأراضي بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء المجلس.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة موقف عدد من الشركات والمشروعات الإستثمارية لتيسير وإنهاء الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع دراسة المستحقات المالية المستحقة للصندوق، وقرر مجلس الإدارة توجيه إنذارات للشركات لسرعة السداد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الصندوق.