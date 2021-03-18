شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: عادات رمضان قد تؤدى لزيادة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها ما يلى:



وزيرة الصحة: نعمل على توفير مخزون استراتيجى من الأكسجين يبلغ 2.7 مليون لتر رئيس الوزراء: العادات المصرية فى شهر رمضان قد تؤدى لزيادة حالات إصابات كورونا الحكومة: بدء تطبيق الزراعة التعاقدية فى فول الصويا وعباد الشمس قريبا "التضامن" تكشف شروط الحصول على برنامج تكافل لدعم الأسر الأكثر احتياجا وزيرة التضامن: القيادة السياسية تهتم بالمرأة وتقدر دورها في المجتمع

التعليم تعلن جدول امتحان المصريين بالخارج من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى

التعليم: لا صحة لرد تابلت طلاب الثانوية العامة بعد نجاحهم فى الامتحانات

وزيرة الصحة: عدد من الدول بدأت إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة للجائحة

وزيرة الصحة: توريد 5 ملايين جرعة من "استرازينيكا" 30 مارس

القوى العاملة تعلن تحصيل 425 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالرياض.. اعرف التفاصيل

التعليم تعلن جدول امتحان مدارس المسار المصرى.. تبدأ 27 مارس وحتى 1 أبريل

بالأسماء.. القوى العاملة تعلن تحويل 7.4 مليون جنيه مستحقات عمالة بالأردن

التعليم العالى: تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة دمياط بتكلفة 1.71 مليار جنيه

"التضامن" تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل"

وزيرة الهجرة تهنئ مصريا يعيش بفرنسا لاختياره ضمن أفضل 20 راقص باليه

"الرعاية الصحية" تكشف حزم خدمية جديدة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل

مشروع بحثى صناعى بين مصر وبريطانيا لتحلية المياه بالطاقة المتجددة.. اعرف التفاصيل