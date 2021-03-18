بحد أقصى مليون جنيه.. ما هي المشروعات والمناطق التي تتيح شقق ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حدد البنك المركزي بعض شروط المبادرة الجديدة الخاصة بالتمويل العقاري الذي وجه رئيس الجمهورية بإطلاقها بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ 30 سنة.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن شروط المبادرة ستكون مماثلة لما كانت عليه المبادرة الأخيرة للبنك المركزي البالغ قيمتها 20 مليار جنيه، حيث يشترط لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة عن 350 ألف جنيه.

وذكر أن الشروط بالنسبة لمتوسطي الدخل، يشترط ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه.

وحدد نجم شروط عامة للمبادرة منها أن تكون الوحدة كاملة أي بها جميع المرافق ومتشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات، موضحًا إمكانية التعاقد على شقة تحت الإنشاء ولكن يجب تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة.

وينشر الخليج 365 المشروعات والمناطق المتوافر بها شقق كاملة التشطيب وفقا للشروط السعرية الجديدة بمبادرة التمويل العقاري الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا.. شقق محدودي الدخل:

الحد الأقصى لسعر الشقة وفقا لمبادرة التمويل العقاري هو 350 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب، وتقدم وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي مشروع الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودى الدخل بسعر أقل من 350 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الوحدة الـ90 مترص في آخر طرح منذ 3 أشهر 310 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الوحدة الـ75 مترا 244 ألف جنيه.

ثانيا.. شقق متوسطي الدخل:

تتنوع الشقق المخصصة لمتوسطى الدخل نظرا لارتفاع سعر الوحدة عن محدودي الدخل، والذي وصل لمليون جينه، وتقدم وزارة الإسكان عدة مشروعات أقل من مليون جنيه للوحدة.

حيث بلغ سعر متوسط سعر الشقة 500 ألف في آخر طرح للإسكان المتوسط (سكن لكل المصريين)، للوحدة الـ 110 متر، كما طرحت وزارة الإسكان في العامين الماضيين العديد من المراحل في مشروع سكن مصر بمختلف المدن ويجرى تسليم هذه الوحدات الآن، ويمكن للحاجز الاختيار بين سداد الأقساط وفقا لنظام هيئة المجتمعات العمرانية، أو اختيار نظام التمويل العقاري.

ووصل متوسط الوحدة ضمن مشروع سكن مصر في أخر طرح بأكتوبر الجديدة 680 ألف جنيه، وحتى 790 ألف جنيه، وفي مدينة القاهرة الجديدة يوجد وحدات ضمن سكن مصر بأسعار تتراوح بين 920 حتى 950 ألف جنيه، كما تصل أسعار الوحدات في بعض مدن الصعيد مثل غرب قنا والمنيا الجديدة وغرب أسيوط لـ 360 حتى 400 ألف جنيه.

وعن أسعار الوحدات السكنية لدى القطاع الخاص في عدد من المناطق والتي لا يتجاوز سعرها مليون جنيه وفقا لخبراء التسويق العقاري والسماسرة، جاءت على النحو التالي:

في مدينة 6 أكتوبر بلغت الشقة الـ 100 متر نحو 800 ألف جنيه في الحي المتميز والأحياء، بينما سجلت 650 ألفا في جنوب الأحياء، و550 ألفا في التوسعات الشمالية.

وفي مدينة القاهرة الجديدة يوجد عدة مناطق بها وحدات أقل من مليون جنيه، مثل منطقة البنفسج والتي سجلت الوحدة الـ 100 متر 950 ألف جنيه، وهو نفس السعر أيضًا في النرجس والياسمين واللوتس، بينما سجلت الوحدة الـ 100 متر في المستثمرين الشمالية والتجمع الثالث من 750 ألفا حتى 650 ألفا، وهذه الأسعار للعمارات المنفردة وليس شقق داخل كمبوند.

وعن المناطق بالمدن القديمة مثل الهرم وفيصل وحدائق الأهرام وزهراء مدينة نصر وجسر السويس يوجد وحدات كثيرة أقل من مليون جنيه كاملة التشطيب، لكن هنا يشترط البنك على المشتري الراغب في الحصول على تمويل عقاري تقديم عدة مستندات منها عقد ملكية الأرض المسجل، ترخيص المباني، كشف رسمي يستخرج من مأمورية الضرائب العقارية باسم البائع نموذج 124، بجانب شهادة بعدم وجود أي مخالفات على المبنى.​