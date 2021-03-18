نائبة وزير السياحة تبحث مع سفير وقنصل بيلاروسيا بالقاهرة سبل جذب الحركة السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بحثت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة مع سفير وقنصل بيلاروسيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما والذي يضم عددا من ممثلي وزارات السياحة والرياضة والنقل والطيران البيلاروسي سبل جذب مزيد من الحركة السياحية من بيلاروسيا.

يأتي ذلك في إطار زيارة نظمتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للوفد.

وأكدت شلبي، على أن السوق البيلاروسي يعد من الأسواق السياحية الواعدة التي تحرص الوزارة على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها ودعم العلاقات المستمرة معها.

وأشارت إلى جهود الوزارة في الترويج للمقصد المصري في بيلاروسيا بهدف تعريف السائح البيلاروسي على التنوع الغنى والفريد الذي يتمتع به المقصد المصري.

وأوضحت أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة لتحقيق معدلات أعلى كما أنها تحقق نجاحا ملحوظا في احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كما تحدثت عن التيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي لمواجهة التحديات الحالية.

واستعرضت شلبي، الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.

وأضافت: الوزارة خصصت خطا ساخنا 19654 لتلقي كافة مقترحات السائحين.

وأشارت نائبة الوزير إلى إضافة أنماط أخرى للترويج للمقصد المصري إلى جانب السياحة الشاطئية عند الترويج لمصر في بيلاروسيا.

كما طلبت من أعضاء الوفد ترشيح أهم المدونين المؤثرين ليتم دعوتهم لزيارة مصر والتعرف على الأماكن السياحية والأثرية بها ونقل هذه التجربة لمتابعيهم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة وإعجابهم بالأماكن السياحية والأثرية التي قاموا بزيارتها والتي شملت أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير وخان الخليلي.

وأكدوا على أن مصر بها العديد من المقومات السياحية المتنوعة التي يمكن إلقاء الضوء عليها لدى السائح البيلاروسي والتي من أهمها السياحة الثقافية والسياحة البيئية.

كما تم خلال اللقاء اقتراح تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال السياحة البيئية.

حضر اللقاء المستشار عبدالمحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، وممثلين عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.​