"الزراعة" تستعرض تقريرا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات خلال فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول ملخص أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر فبراير الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه على صعيد رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم المرور على محاصيل الخضر المختلفة لرصد الحالة المرضية بمحافظات: المنوفية، الفيوم، الغربية، والبحيرة، لافتا إلى أنه تم زيارة برنامج القمح بمحطتي بحوث سدس بمحافظة بني سويف وسخا بمحافظة كفرالشيخ لمتابعة البرامج بالمحطات البحثية المختلفة، والمرور على زراعات القمح بمحافظات المنوفية وبورسعيد والقليوبية والشرقية والغربية.

وأوضح أنه تم رصد الحالة المرضية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفرالشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية وبني سويف للوقوف على أهم المشكلات المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة.

كما تم رصد الحالة المرضية لمحصول الفول البلدي والعدس بمحافظات الجيزة والبحيرة ودمياط والدقهلية والمنوفية والغربية والإسماعيلية والشرقية وشمال سيناء والقليوبية والفيوم والوادي الجديد وأسيوط.

وعلى صعيد النشاط الإرشادي للمعهد، أوضح خليل، تنفيذ 8 مدارس حقلية لأمراض محصول الفول البلدي في محافظات مصر المختلفة، وتنفيذ 8 مدارس حقلية على أمراض محصول القمح بالمحافظات المختلفة.

وبالنسبة للنشاط الإنتاجي والخدمي، تم فحص 564 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحيتها من الناحية المرضية، وفحص 75 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، والاشتراك في أعمال 16 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية.

وتم فحص 46 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وتعريف 1 عزلة فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات، وفحص 17 طردا بها بذور مختلفة.​