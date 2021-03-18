اليوم.. "الاقتصادية" تنظر محاكمة "فتاة تيك توك" ريناد عماد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة "فتاة تيك توك" ريناد عماد.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، والاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وبث فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة ريناد عماد في 30 يونيو العام الماضي، بمنطقة الدقي، بعد حضورها حفل افتتاح كافيه يمتكله نجل مطرب شعبي شهير، وتم اقتيادها لمباحث الآداب، وتمت مواجهتها بالفيديوهات الخاصة بها وكذا الصور المنشورة، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وتمت إحالتها للنيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة.