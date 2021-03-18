نشرة الحوادث.. انتحار طفلة بسبب أفلام الرعب وكشف تفاصيل قاتلة شقيقتها بعد ١١ عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم أمس الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-بعد العثور عليها مشنوقة.. التحريات: "أفلام الرعب" وراء انتحار طفلة المقطم

نجحت جهود رجال مباحث قسم شرطة المقطم في كشف تفاصيل انتحار طفلة داخل شقتها أثناء تواجد والديها خارج الشقة في المقطم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"مش عارفة أعيش بدمها".. "فريدة" تعترف بقتل شقيقتها منذ 11 عامًا

"مش قادرة أعيش في الدنيا كل السنين دي ولا ارتاح وأنا شايلة دم أختي، بهذه الكلمات سردت فريدة صاحبة الـ 27 عامًا اعترافاتها بجريمة ارتكبتها منذ 11 عامًا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-إصابة 19 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع بالقليوبية

أصيب 19 شخصًا، أمس الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مصنع حلويات بالقناطر الخيرية في القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"شجار المعادي".. النيابة تأمر بضبط وإحضار متهم وتكشف تفاصيل الواقعة

أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار متهم في واقعة شجار أمام مدرسة بحي المعادي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-فيديو | مأساة الطفل "سادن".. ذهب للعب في نادي بالمنصورة فعاد جثة بسبب "العارضة"

كأي طفل في مثل عمره، كان "سادن" ينتظر أول تدريب في ملعب كرة القدم بنادي النيل بالمنصورة، ولم يكُن يعلم أن حلمه بلعب كرة القدم سيكون سببًا في موته، بعدما سقطت عليه "عارضة المرمى"، محدثة إصابته بنزيف الأذن والأنف وآثار كدمة بالرأس.

للتفاصيل اضغط الرابط

-تنفيذا لتوجيهات السيسي.. إدارة جديدة للتطوير التقني بمحكمة استئناف القاهرة

وجه المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار دكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني بالمحكمة والمشرف على عملية التطوير التقني بالمحكمة باستحداث إدارة جديدة تحت مسمي "إدارة التطوير التكنولوجي"، بالتنسيق مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل والذي يشرف عليه المستشار طارق كامل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-14 أبريل.. الحكم على إبراهيم سليمان وآخرين بقضية "أرض الجولف"

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ، لجلسة ١٤ أبريل؛ للحكم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-أحكام تتراوح بين المؤبد والبراءة لـ271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة "

أصدرت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أمس الأربعاء، حكمها على 278 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/2 ولواء الثورة" والمقيدة برقم 123 لسنة 2018، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017، ورقم 1074 لسنة 2017.

للتفاصيل اضغط الرابط

-تأجيل محاكمة متهم بقضية "أحداث المطرية" لـ 13 إبريلتعبيرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "أحداث عنف المطرية"، لجلسة 13 إبريل، لسماع أقوال الباحث الاجتماعي.

للتفاصيل اضغط الرابط