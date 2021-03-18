شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يكرم أسر العديد من الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من أسر الشهداء، خلال احتفالية أقامتها مديرية التربية والتعليم بيوم الشهيد.

تضمنت فقرات الاحتفال عدداً من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، ومسرحية عن الشهيد، وأوبريت عن مصر، بالإضافة لعدد من الفقرات المتعددة.

وأثنى محافظ كفر الشيخ على الطلاب والطالبات المشاركين في العروض المتعددة وعلى المشرفين و المسؤولين والمنظمين الاحتفالية.