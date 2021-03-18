شكرا لقرائتكم خبر عن امتلك شقتك.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مبادرة التمويل العقاري إحدى أهم الخطوات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف أعباء امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل، موجهًا البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح هذه الفئات لدعم القدرة على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة مخفضة لا تتعدى 3%.

وتقدم «المصري اليوم» تفاصيل مبادرة التمويل العقاري حيث تنطبق المبادرة على شقق الإسكان التي يجري توجيهها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

- عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من مبادرة التمويل العقاري وكذلك المبادرات القديمة التي أطلقها البنك المركزي في 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل.

- تشترط مبادرات التمويل العقاري أن تكون الوحدات مسجلة وليس عليها أي مخالفات، وتكون أيضًا كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل.

- المبادرة الجديدة ستتيح التمويل حتى 30 سنة بدلا من المبادرة الحالية التي يصل الحد الأقصى لمدة التمويل 20 سنة.

- الحد الأقصى لدخل الفرد المستفيد من مبادرة التمويل العقاري 54 ألف جنيه سنويًا.

- مبادرة التمويل العقاري تهدف إلى توفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل وحدوث انتعاشة داخل القطاع العقاري، الذي يعاني من ضعف في القوى الشرائية وتراجع في حجم المبيعات منذ بداية 2019.

- القسط الشهري للمستفيد من المبادرة من محدودي الدخل 1027 جنيهًا.

- الوحدات داخل المدن الجديدة ستكون هي الأكثر استفادة من هذه المبادرة، نظرًا لإمكانية تسجيل هذه الوحدات في الشهر العقاري.

- حجم الفائدة على قرض التمويل العقاري ضمن المبادرة الجديدة 3% بدلا من 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.

- حجم الفائدة الـ3% يكون على باقي ثمن الوحدة المتبقي وقت التسليم، وليس ثمن الوحدة بالكامل.

- إذا كانت الوحدة بمليون جنيه وتم سداد 20% من ثمنها قبل التسلم، يتم احتساب قيمة الفائدة على المبلغ المتبقي، وهو 800 ألف.

- يشترط البنك المركزي وجود حد أقصى لدخل الأسرة للاستفادة من قرض التمويل العقاري، ووصل الحد الأقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريًا، و40 ألفًا للفرد في المبادرة الحالية.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري الأولى في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عامًا، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين، وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه شريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة جديدة بذات القيمة، حتى انتهت المبادرة في يناير 2019.