شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تخطيط: المشروعات في مصر ترسخ مفهوم التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهاد برهام خبيرة. التخطيط والتنمية المستدامة أن العزيمة والإصرار على الإنجاز كانت على الدوام وصفة النجاح التي حققت بها الدولة ما هي عليه اليوم من مكانة عالمية في مختلف المجالات، والمنهج المعتمد للقيادة التي تعمل لتعزيز اسم الدولة ونجاحاتها في جميع المجالات.

وأضافت برهام في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» ان الدولة المصرية تعتمد تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل من خلال خطة واضحة تشمل كافة قطاعـات النقل مثل الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والنقل النهري والموانئ الجافة واللوجستيات والنقل الجوي، لافتة أن هذه الاستراتيجية تتفق مع رؤية التنمية المستدامة بالدولة حتى عام 2030، وتحقق الترابط والتكامل فيما بينها، مع وضع آليات محددة ودقيقة لمتابعة تنفيذها بالشكل الصحيح.

وأشارت إن وزارة النقل تهدف إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة في تنمية قطاعات الدولة المختلفة، وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.