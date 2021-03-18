شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء 10 بيوت أنوال للنسيج اليدوي بـ«الكوثر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن الإنتهاء من إنشاء 10 بيوت أنوال جديدة للنسيج اليدوي بحي الكوثر، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه.

وقال المحافظ- في تصريح له اليوم- أن إنشاء الأنوال الجديدة يأتى ضمن خطة «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، الممول من البنك الدولي والحكومة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة المحافظة لدعم الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية، لافتا إلى أن مساحة بيت النول ٩٠ متر مربع، حيث تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والواجهات تمهيدا لتسليمها إلى النساجين، منوها إلى إهتمام المحافظة بدعم وإحياء الصناعات والحرف التراثية، ومساعدة أصحاب تلك الحرف في الإرتقاء بها من خلال توفير الإمكانات اللازمة لتطوير منتجاتهم.