شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس في 6 أيام.. تحذير شديد لمرضى الحساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 18 مارس إلى الثلاثاء 23 مارس 2021.

حيث حذرت الهيئة من تقلبات الطقس وانتشار الأتربة خاصة مع بداية فصل الربيع يوم الأحد المقبل والموافق 21 مارس 2021.

وحذر أطباء الصدر والحساسية مرضى الحساسية والجيوب الأنفية الحذر خلال تلك الفترة بسبب التأثير السلبى لحالة الطقس والأتربة، مطالبين المضى بعدم الخروج قدر الإمكان أثناء انتشار الأتربة.

كما طالبوا المواطنين من اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن تلك الظواهر الجوية المتوقعة.

«المصرى اليوم «تنشر توقعات خبراء الارصاد لحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل :

- حالة الطقس الخميس 18 مارس 2021:

انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.

- حالة الطقس الجمعة 19 مارس 2021:

انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- حالة الطقس السبت 20 مارس 2021:

انتشار الأتربة العالقة بالجو نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا في مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- حالة الطقس الأحد 21 مارس 2021:

انتشار الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وارتفاع في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح مقداره ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا

- حالة الطقس الاثنين 22 مارس 2021 :

انتشار الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع ارتفاع في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا.

- حالة الطقس الثلاثاء 23 مارس 2021 :

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد، مع ارتفاع في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تتراوح ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا.

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