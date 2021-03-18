شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهر أسوان» يكرم رئيس المنطقة لبلوغه سن التقاعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت منطقة أسوان الأزهرية اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم فضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس المنطقة، لبلوغه سن التقاعد وتقديراً لجهوده خلال فترة رئاسته للمنطقة.

بدأ الحفل بالقرآن الكريم للشيخ وائل محمد، أعقبه كلمة المنطقة ألقاها الدكتور سيد حسن مدير التعليم الإعدادي، والتي أشار فيها إلى تفاني وإخلاص وجهاد رئيس المنطقة طوال فترة عمله لحسن سير العمل، ووضح أثر ذلك في تقدم المنطقة في مجالات عدة منها، الثورة الإنشائية والمعمارية والتأسيسية لمعاهد المنطقة مابين إحلال وتجديد وترميم، وخير شاهد ذلك في الإنشاءات الحديثة الجارية بمجمع معاهد مدينة أبوسمبل السياحية، ومجمع معاهد مدينة أسوان الجديدة، بالإضافة إلى حصول أكثر من ٢٠ معهد بالمنطقة على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وافتتاح ٥ إدارات للوعظ في جميع مدن المحافظة، وإحراز المنطقة لمراكز متقدمة طوال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية في مختلف المسابقات والأنشطة، ومشاركة وتواجد المنطقة القوي في مختلف الاحتفالات والمناسبات والأحداث التي تقام على أرض محافظة أسوان والتعاون مع العديد من الجهات بالمحافظة ومشاركتهم أنشطتهم ومناسباتهم.