شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد: محاربة الكيانات التعليمية الوهمية يأتي من حرص الدولة على الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، رئيس جامعة بنها السابق، بالجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مداهمة وغلق الكيانات التعليمية الوهمية، والتي تدعي انتسابها للوزارة وتقدم خدمات تعليمية وهمية للطلاب وكان آخرها إغلاق 4 كيانات وهمية تعليمية بمحافظة الدقهلية زاولت العملية التعليمية دون وجود أي تراخيص لها.

وأكد «السعيد»، في بيان له «الأربعاء»، أن محاربة الكيانات التعليمية الوهمية دليل على حرص الدولة على سمعة مؤسساتها التعليمية وحماية الطلاب من الوقوع فريسة للمحتالين ممن يقدمون شهادات غير معتمدة.

وناشد النائب، أولياء الأمور والطلاب بضرورة التدقيق عند اختيار الانتساب لأحد الكيانات التعليمية، موضحًا إنه يمكن التعرف على كافة مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي أو الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات.